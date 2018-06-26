В городе Вышгород Киевской области из травматического оружия ранен подростка. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

"Сегодня около полудня в Вышгороде нетрезвый мужчина вызвал касательное ранение с устройства для отстрела резиновых пуль несовершеннолетнему парню, который госпитализирован", - сказали в полиции.

Также отметили, что случай произошел возле местного стадиона. Мужчина задержан, открыто уголовное производство по ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что виновником является помощник народного депутата Юлия Мамчура. В то же время в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Как сообщал в Миргороде несовершеннолетний из пневматического пистолета стрелял по магазину.

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