Комические артисты студии "Квартал 95", которые спели скандальную песню с хором имени Григория Веревки, посвятили еще один номер бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Facebook сообщила, что "Квартал 95" извиняется за Гонтареву и призвала смотреть новогоднее шоу. Со сцены актеры передали экс-главе НБУ "пламенный привет". "У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на карточку, на "Дельта Банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - спел Евгений Кошевой в паре с которым работал на сцене Александр Пикалов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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