SD Capital реализовала сделку по продаже "дочке" DP World компании буксировщика в порту "Южный"

Компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему мировому портовому оператору DP World Group, начала работать в Украине, будет предоставлять буксирные услуги в порту "Южный" (Одесская обл.) с помощью покупки соответствующей компании.

Как сообщила пресс-служба инвестиционной компании SD Capital, создателями которой выступили совладелец группы "ТИС" Андрей Ставницер и ее менеджер Филипп Грушко, P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила SD Capital. Сумма сделки не разглашается.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил P&O Martitime B.V. опосредованно приобрести ООО "ЛБШ" (Южный, Одесская обл.) - созданную в мае 2017 года компанию, которая уже в конце года начала выигрывать тендеры порта на буксировку.

Согласно сообщению АМКУ в среду, 3 января, речь идет о разрешениях P&O Martitime B.V. купить более 50% в LBS B.V. (Амстелвен, Нидерланды), которой комитет одновременно разрешил купить более 50% в ООО "БПШ" (Южный, Одесская обл.) – владельце 99,95% "ЛБШ".

Конечным бенефициарным собственником "БПШ" в госреестре указан Сергей Чудин, являющийся совладельцем одесского ООО "Ресторан Фрателли" на паях с Вячеславом Полимсестовым – руководителем подконтрольного совладельцам крупнейшего украинского частного стивидора "ТИС" Егору Гребенникову и Андрею Ставницеру ООО "Нью Се Процессинг".

АМКУ также предоставил дозволение на согласованные действий в виде реализации договоренности об ограничительных условиях, предусмотренной проектом акционерного соглашения, которое будет заключено между компаниями P&O Maritime BV, Cornlex Impex Limited, LBS BV (оба – Никосия, Кипр) Calabasa Holding Limited (Амстелвен) сроком на три года.

Одновременно комитет оштрафовал А.Ставницера и Е.Гребенникова на 459 тыс. грн за нарушение в виде осуществления концентрации путем опосредованного приобретения контроля в компании Cornlex Impex Limited через компании Niokron Brok Corp и Vertigo Ports Management S.A.

Как отмечается в пресс-релизе SD Capital, договор о получении контроля и управления был подписан ее партнером А.Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОАЭ.

"Опыт и ресурсы DP World Group принесут инфраструктуре Украины новые стандарты качества, здоровую рыночную конкуренцию и прозрачность. Уверен: эта сделка – начало большого сотрудничества. Мы продолжим развивать отрасль и вместе добьемся того, что судовладельцы в украинских портах смогут получать сервис мирового уровня", - прокомментировал другой партнер компании Филипп Грушко.

Султан Ахмед бин Сулайем, в свою очередь, считает, что Украина может стать ключевым торговым хабом между Европой, Средним Востоком и Азией.

P&O Maritime - глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет разные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров.

В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group, являющейся одним из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании расположена в порту Джебел-Али (Дубай, ОАЭ). Оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.

Инвестиционная компания SD Capital создана в 2016 году А.Ставницером - совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта "ТИС", и Филиппом Грушко - директором "ТИС" по развитию бизнеса.

SD Capital сотрудничает с мировыми и локальными компаниями с целью максимального повышения ценности инвестиций в украинскую экономику. В 2016 году команда компании реализовала крупнейшую инвестиционную сделку Украины с компанией Cargill.