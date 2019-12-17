Елена Лукаш 14/88.

Что же значат цифры, которым улыбается Зозуля и на которые указывает? 14/88 — это не просто соединение чисел и слэша, часто употребляющееся людьми, исповедующими фашизм/нацизм. Это - маркер нацистов. Число 14 может означать: «We must secure the existence of our people and a future for white children» — «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей» или также «Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth» - «Чтобы красота Белой арийской женщины никогда не исчезла с лика земли!» Оба лозунга длиной в 14 слов придуманы Д. Лэйном, членом организации белых сепаратистов «The Order». Первый лозунг был вдохновлён утверждением Адольфа Гитлера из первой части 8-й главы книги «Моя борьба», длиной в 88 слов. Отсюда и вторая цифра – 88. Есть также версия, что 88 – значит «Heil Hitler!», поскольку буква «H» стоит в латинском алфавите восьмой. Короче, версий много, но точно одно. 14/88 — ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЛЮБВИ СОВРЕМЕННЫХ НАЦИСТОВ/ФАШИСТОВ К АББРЕВИАТУРАМ И СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЦИСТАМИ ДРУГ ДРУГА. А Зеленский поддержал Зозулю. 14/88. Я не забуду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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