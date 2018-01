Медики рассказали о важнейших достижениях в области неврологии за 2017 год Возможно, наибольший прогресс был достигнут в лечении спинальной мышечной атрофии (SMA) Врач-невролог из Университета Эссен в Германии Кристофер Динер представил свой обзор наиболее важных событий в неврологии, которые произошли в 2017 году. Соответствующий материал опубликовало издание Мedscape.com. Эпилепсия Интересное исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine, посвященном эпилептической хирургии у детей и подростков с лечением рефрактерной эпилепсии. В общей сложности 116 детей были отобраны для операции или лечения. Через 12 месяцев 77% детей, перенесших хирургическое вмешательство, избавились от приступов по сравнению с 7% детей, которые только получили лечение. Второе исследование, также опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, проанализировало гистопатологические данные у 9523 пациентов, у которых была эпилепсия. Оказалось, что у взрослых наиболее частым диагнозом был гиппокампальный склероз; а у детей и подростков наиболее частым диагнозом была координационная дисплазия коры. Рассеянный склероз 2017 год стал прорывом в лечении первичного прогрессирующего рассеянного склероза (MS) с окрелизумабом, препаратом, который истощает В-клетки. В эксперименте, случайным образом 732 пациентам был назначен данный препарат в соотношении 2: 1 для приема окрелизумаба или плацебо. Исследователи обнаружили явно более низкие показатели клинической и прогрессирующей МРТ у пациентов, получавших окрелизумаб. Спинная мышечная атрофия Возможно, наибольший прогресс был достигнут в лечении спинальной мышечной атрофии (SMA). В Lancet было опубликовано открытое исследование, в котрором применялся препарат нусинерсен во время 2 фазы. Нусинерсен — античувсвительная терапия. Лечение приводит к 50% снижению смертности или раннему дыханию. Болезнь Паркинсона Два интересных анализа были сделаны при болезни Паркинсона. Первый, опубликованный в Science, указывает на то, что можно влиять на продукцию синуклеина, влияя на ген альфа-синуклеина. Это было впервые достигнуто в клеточной культуре, затем опыт был повторен у животных и, наконец, в популяционном исследовании в Швеции. Исследователи проверили более 1000 фармацевтических соединений в клеточной культуре и обнаружили, что бета-2-адренорецептор может модулировать экспрессию синуклеина. Они идентифицировали пациентов, которые принимали бета-блокаторы в шведской базе данных и обнаружили, что у пациентов, принимающих пропранолол для гипертонии был повышенный риск развития болезни Паркинсона. Напротив, ее риск снижается у пациентов, получающих сальбутамол во время лечения астмы. Еще один интересный вывод связан с ваготомией (хирургическая процедура, заключающаяся в рассечении основного ствола или ветви блуждающего нерва — Авт.). Множественные исследования теперь показывают, что у пациентов, перенесших ваготомию из-за язвы желудка 20-50 лет назад, риск развития Паркинсона был выше, чем у пациентов, у которых не было ваготомии. Это указывает на то, что какой-то патоген действительно перемещается через блуждающий нерв в мозг и ведет к развитию болезни Паркинсона. Невроонкология В этом году было два особенно интересных исследования в сфере нейроонкологии. Первое было опубликовано в Lancet. Это исследование показало, что пациенты с анапластическими глиомами лучше воспринимают лекарство, когда к стандартной терапии им добавляют темозоломид. Боль и головная боль Австралийское исследование сравнило препарат прегабалин и плацебо у 209 пациентов с острым или хроническим воспалением седалищного нерва. Прегабалин не был эффективен для улучшения боли или других результатов. В области лечения головной боли есть совершенно новый класс препаратов, использующийся для профилактики мигрени: антитела против пептида, связанного с генным кальцитонином (CGRP) или рецептором CGRP. Результаты показывают, что эти препараты столь же эффективны, как традиционные профилактические препараты как при эпизодической, так и хронической мигрени. Самое большое преимущество заключается в том, что они работают очень быстро и содеражат небольшое количество побочных эффектов. Недостатком будет высокая стоимость лечения. Инсульт В одном из исследований рассматривалась эффективность тромбэктомии, которое доказало эффективность данного метода. Возможно, самый важный прогресс в изучении инсульта связан с тремя исследованиями, которые сравнивали антитромботическую терапию и закрытие открытого овального окна у пациентов в возрасте до 60 лет с криптогенным инсультом. Закрытие окна явно превосходило антитромботическую терапию. Торможение свертываемости крови (антикоагуляция) Несколько исследований показывают, что антикоагуляция у пациентов с фибрилляцией предсердий может предотвратить долговременную деменцию. «2017 год был отличным годом для неврологии, с большими успехом. Мое субъективное ощущение состоит в том, что два самых важных прорыва — это лечение спинной мышечной атрофии и введение совершенно нового класса препаратов для профилактики мигрени», — добавил врач. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика новости украины что пациентов был или для Теги: международные деловые новости