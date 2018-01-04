Волонтер Юрий Касьянов считает, что в Украине могут произойти события, которые будут напоминать ситуацию в Иране, где прошли антиправительственные акции протеста.

«Совершенно конечно, что Иран в Украине неизбежен. Что время «постмайдановской» плутократии быстро заканчивается. Что уже никакие «успехи» в экономике, никакие «реформы», и даже петин новогодний «оптимизм» их не спасут», — написал он в Facebook, информирует еizvestia.com.

По его мнению, украинцам надоело ложь и беспомощность власти, и как только появиться повод, люди ее снесут.

«Миллионы, конечно, будут как всегда безмолствовать, в страхе заглядывая в экран телевизора, но десятки тысяч эту власть снесут. Дайте только повод. И никакие эсбэу, никакие спецназы не помогут — их тоже всё достало. Не нищета даже, не безысходность, не коррупция, нет — больше только достало тупое враньё, бессилие, беспомощность власти. Слабых никто не любит. Даже рабы», — отметил Касьянов.

Напомним, протесты охватили Иран в конце 2017 года. Волна демонстраций, вызванная недовольством экономическими трудностями и коррупцией, стала крупнейшей с 2009 года.

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