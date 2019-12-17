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РФ расширила украинский санкционный список
17.12.2019 16:53
РФ внесла несколько граждан Украины в санкционные списки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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