Конституционный суд Украины (КС) признал частично неконституционными положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

При этом КС признал законопроект соответствующим части второй статьи 157 и ст. 158.

То есть, суд установил, что законопроект нарушает баланс полномочий президента и Кабинета министров Украины, принцип распределения власти.

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