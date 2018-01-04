По состоянию на 3 января в Николаеве зарегистрировано 35 случаев
заболевания гепатитом А. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В городе подтвердили 35 случаев заболевания
гепатитом А Фото: pixabay.com По словам и.о. директора областного
лабораторного центра Владимира Клочко, по состоянию на 3 января
зарегистрировано 35 случаев заболевания, преимущественно в
Заводском (30 случаев) и Ингульском (5 случаев) районах.В связи со
вспышкой болезни городские власти провели срочное заседание.Гепатит
А – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая
может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Инфекция
попадает в организм человека при потреблении загрязненных продуктов
питания и воды. Кроме того, заражение вероятно путем тесного
физического контакта с больными.
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