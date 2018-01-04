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Заболевшие гепатитом жители Николаева пили воду из пунктов разлива
04.01.2018 10:03
По состоянию на 3 января в Николаеве зарегистрировано 35 случаев заболевания гепатитом А. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В городе подтвердили 35 случаев заболевания гепатитом А Фото: pixabay.com По словам и.о. директора областного лабораторного центра Владимира Клочко, по состоянию на 3 января зарегистрировано 35 случаев заболевания, преимущественно в Заводском (30 случаев) и Ингульском (5 случаев) районах.В связи со вспышкой болезни городские власти провели срочное заседание.Гепатит А – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Инфекция попадает в организм человека при потреблении загрязненных продуктов питания и воды. Кроме того, заражение вероятно путем тесного физического контакта с больными.

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