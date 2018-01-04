В результате шторма "Элеонор", который прошел странами Северной Европы, погибли три человека. Об этом сообщает BBC, передает

Во Французских Альпах погиб лыжник, еще 15 человек травмированы в других местах страны, четверо из них получили серьезные травмы.

Еще два человека погибли в результате того, что их снесло огромной волной на северном побережье Испании.

Из-за шторма сотни тысяч людей остались без света, повреждены транспортные средства.

Как сообщал 3 января во Франции сообщили о первой жертве шторма "Элеонор".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира