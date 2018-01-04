|В результате шторма "Элеонор" погибли три человека
|04.01.2018 10:04
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В результате шторма "Элеонор", который прошел странами Северной Европы, погибли три человека. Об этом сообщает BBC, передает
Во Французских Альпах погиб лыжник, еще 15 человек травмированы в других местах страны, четверо из них получили серьезные травмы.
Еще два человека погибли в результате того, что их снесло огромной волной на северном побережье Испании.
Из-за шторма сотни тысяч людей остались без света, повреждены транспортные средства.
Как сообщал 3 января во Франции сообщили о первой жертве шторма "Элеонор".
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