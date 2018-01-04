Двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома «Хмеймим» в Сирии 31 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА-Новости.

«31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром «Хмеймим» подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли», — говорится в сообщении.

Указывается, что «сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усиление режима охраны прилегающей к территории авиабазы». Также в ведомстве назвали фейком сообщения СМИ о якобы «фактическом уничтожении» боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим.

«Сообщения «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим — фейк», — говорится в сообщении.

Российская авиагруппа в Сирии в боеготовности и продолжает выполнять все задачи по назначению в полном объеме, заявили в ведомстве.

Отметим, накануне издание «Коммерсант» со ссылкой на два военно-дипломатические источники сообщило, что 31 декабря радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате чего были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72.

Издание отмечало, что на базе также был уничтожен склад боеприпасов, который взорвался после попадания в него минометного снаряда. «Коммерсант» пишет, что обстрел можно назвать одним из самых серьезных за всю российскую операцию в Сирии, начавшейся в конце 2015 года. Газета отмечает, что до этого случая все потери российских сил в стране носили «единичный характер», а системы ПВО не допускали «ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме».

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