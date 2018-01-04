В 2018 году украинцам минимальную заработную плату увеличат еще на 500 гривен. Ближе к выборам поднимут еще.

Об этом для рассказал экономист Александр Охрименко, передает .

Эксперт отмечает, что повышения будут минимальными, что, по сути, будет лишь пиаром власти.

«Хотя повышать минималку нужно постепенно – по 100 грн каждый месяц, тогда она не будет влиять на цены», — объясняет знаток.

Также отмечает, что не стоит ожидать роста пенсий.

«Что же касается пенсии, то даже после роста она очень мала. 1400 грн – мизер. Все изменения в этой области – имитация работы, а не реформа. Проблемы с дефицитом Пенсионного фонда остались», — добавил Охрименко.

При этом с начала 2014 года в Украине выросли золотовалютные резервы с 5,5 млрд долларов до сегодняшних 20 млрд. Однако на благосостоянии украинцев это никак не отразилось, сообщает председатель Комитета экономистов Украины Андрей .

«Представители нашей власти ищут какой-то фактаж – чем бы людям подсластить. Но горькая жизнь говорит сама за себя. Происходит подмена понятий, манипуляция цифрами, данными. Однако экономику не обманешь. Да и украинцы могут сравнить динамику доходов с динамикой расходов. Улучшения здесь не видно. За номинально большие суммы можем купить меньшее количество товаров», — подытожил экономист.

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