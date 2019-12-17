|Снежные бури в Штатах привели к гибели более десяти человек
|17.12.2019 17:17
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Непогода парализовала движение, прекратила работы школ и государственных учреждений, говорится в сообщении телеканала CBS News.
"По меньшей мере, десять человек погибли в авариях, связанных с непогодой в штатах Небраска, Миссури и Канзас, где бушует ветер со снегопадами, кое-где более 30 см", - отмечается в сообщении.
При этом отмечается, что две крупнейшие аварии произошли в штате Небраска на 80-й федеральной трассе, где погибли пять человек. Из-за погодных условий, местные власти закрыли школы и остановили транспортное сообщение.
Кроме того, сообщается о гибели сноубордиста в штате Юта, который попал в снежную лавину. В этом регионе власть распространила сообщение о высокой лавинной опасности.
Непогода в центральных и западных американских штатах является лишь частичным проявлением масштабной штормовой системы, поразившей средний запад США и, как ожидается, в ближайшие дни распространится на Северо-восток Америки, сообщают синоптики.