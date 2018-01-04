Космический аппарат OSIRIS-REx, который в данное время направляется с исследовательской миссией к астероиду Bennu, прислал на Землю снимок нашей планеты с расстояния около 5 млн км. Это превышает расстояние Земли к Луне в 13 раз.

NASA представило снимок Земли и Луны, который был сделан космическим аппаратом OSIRIS-REx.

Цель автоматической межпланетной лаборатории OSIRIS-REx состоит в том, чтобы брать и отсылать на Землю образцы из астероида Bennu, богатого углеродом куска горной породы, в котором могут содержатся органика или молекулярные прекурсоры для жизни. Это также астероид, который мог когда-нибудь совершить близкий проход или даже столкнуться с Землей, хотя и не на протяжении нескольких столетий. Ожидается, что космический аппарат OSIRIS-Rex достигнет астероида Bennu в августе 2018 года.

OSIRIS-REx – это задача по исследованию происхождению жизни на Земле, поскольку астероиды — это остатки от образования нашей Солнечной системы. Но пока космический корабль может рассказать нам кое-что о том, где мы были и куда направляемся, он также может напомнить нам о том, где мы сейчас находимся.

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