В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 активистов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала "НАШ" .

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которые находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", - сообщил он.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что может призвать избирателей "Слуги народа" выйти на улицы из-за блокировки трибуны Рады представители "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь!".

По его словам, оппозиционные фракции блокируют трибуну, из-за чего нельзя проводить заседания. При этом у "Слуги народа" есть достаточное количество голосов для работы.

"Возможно нужно обращаться к нашим избирателям, чтобы они это выяснили, как они сейчас делают, давление через улицу. Нужно нашим избирателям тоже сказать, приходите и говорите наши депутатам других фракций, что нельзя просто останавливать работу высшего законодательного органа страны из-за того, что кому-то что-то не нравится", - заявил Арахамия.

Напомним, во вторник, 17 декабря, с самого утра под Верховной Радой на улице Грушевского начались протесты с националистов против земельной реформы.

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