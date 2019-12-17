|Под Радой пострадало 17 правоохранителей, но "слуги" планируют вывести на улицу сторонников продажи земли
|17.12.2019 17:19
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В результате столкновений под Верховной Радой пострадали 17 правоохранителей и были задержаны 26 активистов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что может призвать избирателей "Слуги народа" выйти на улицы
По его словам, оппозиционные фракции блокируют трибуну, из-за чего нельзя проводить заседания. При этом у "Слуги народа" есть достаточное количество голосов для работы.
Напомним, во вторник, 17 декабря, с самого утра под Верховной Радой на улице Грушевского начались протесты с националистов против земельной реформы.