Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер назвал одной из важнейших задач раскрытия российского вмешательства в выборы во всем мире, чтобы в дальнейшем не допустить вмешательства Москвы в демократический процесс.

Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки», информирует еizvestia.com.

«Мы должны найти способ противостоять этой очень сложной стратегии вмешательства. Это новый вид угрозы, который Россия действительно усовершенствовала — использование средств дезинформации и пропаганды, а также социальных сетей, чтобы поляризовать общества и сообщества», — сказал советник Белого дома.

«Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, и Дональд Трамп знает об этом, — подчеркнул Макмастер.

«Россияне также проявляли активность в Европе, — отметил генерал, — и во время недавних выборов во Франции, и на испанском референдуме о статусе Каталонии. Мы видели их активность в Мексике, попытки спровоцировать путч в Черногории»- указал он.

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«Сорвать занавес с российской кампании дестабилизации — это первый важный шаг, который позволит всем увидеть их истинные намерения, а это ослабит их возможности сеять неуверенность в людях и настраивать сообщества друг против друга», — считает советник президента Трампа.

По его словам, Россия по-прежнему отрицает свою причастность к подобным действиям, но делает это все менее убедительно.

«Эти же люди заявляли: «Нет, мы не сбивали авиалайнер и не убивали всех этих людей»; «Нет, наших солдат нет в Крыму и на востоке Украины»; «Мы не предоставляем поддержки сирийскому режиму, ответственному за массовые убийства собственных граждан с использованием химического оружия». Сегодня этим словам уже никто не верит», — заявил Макмастер.

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Как известно, американские спецслужбы убеждены, что российские власти стоят за попытками повлиять на результат выборов 2016 года в США. В нескольких странах Европы также пришли к выводу, что Россия пыталась вмешаться в выборы, в частности, во Франции, Испании и во время голосования по Brexit в Великобритании.

В конце декабря в интервью New York Times президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в президентскую кампанию США в 2016 году.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США «плохо выглядеть» перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это «охотой на ведьм». Четыре человека из окружения Трампа были обвинены или признаны виновными по обвинению в таких связях.

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