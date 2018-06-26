Знак Зодиака человека наделяет его особыми чертами характера, а также определяет его судьбу. Астрологи приготовили три важных послания для каждого знака Зодиака. Эти послания помогут вам изменить свою судьбу в лучшую сторону, а также привлекут удачу и благополучие в вашу жизнь, пишет со ссылкой на .

Конечно же, можно проигнорировать эти послания, но почему бы всё таки не убедиться на собственном опыте, что они работают! Обязательно попробуйте.

Вот какие наставления нужно соблюдать каждому знаку Зодиака.

Овен

1. Попробуйте совершенно противоположные вещи. Например, если вы ели много мяса, пора попробовать отказаться от него хотя бы на небольшой промежуток времени. Любите спорить — попробуйте промолчать. Просыпались поздно — вставайте пораньше и т.д. Сделайте эти маленькие эксперименты частью своей повседневной жизни и это будет своеобразной прививкой «выхода из зоны комфорта». Во-первых, это интересно, а во-вторых, в момент очередного крутого виража в вашей жизни выход за рамки комфорта будет не так ощутим.

2. Просыпайтесь на 20 минут раньше. Можно сделать это в несколько подходов по 20 минут и тогда вы спокойно сможете просыпаться на час раньше и успевать делать много интересных дел, до которых раньше руки не доходили. Совсем недавно мы затрагивали тему ранних подъемов, так что если вы еще не начали, у вас есть замечательная возможность включить этот пункт в свою жизнь в комплексе.

3. Приходите на все встречи и совещания на 10 минут раньше. Во-первых, выходя заранее вы не будете переживать, что опоздаете и заставите коллег ждать. Зачем вам лишний стресс перед важной встречей? Во-вторых, придя немного раньше, вы можете подготовиться и еще раз проверить, ничего ли вы не забыли.

Тельцы

1. Однозадачность. Наш мозг не в состоянии поддерживать многозадачность. Нам все равно приходится переключаться с одной задачи на другую. Когда вы работаете только над одним делом, вы делаете это более качественно и сосредоточенно, ни на что не отвлекаясь.

2. Спросите себя: стараюсь ли я не усложнять происходящее? Проанализируйте ситуацию. Если получается так, что своими действиями вы усложняете все еще больше, подумайте над тем, как разложить это на более простые составляющие и решить проблему.

3. Спросите себя: будет ли это важно через 5 лет? Прежде чем делать из мухи слона и рвать на себе волосы, подумайте, будет ли эта ситуация важна через 5 лет? А через 5 недель?

Близнецы

1. Совершайте покупки только исходя из тех денег, которые вы заработали или скопили. Прежде чем покупать что-то дорогое, подумайте хорошенько и вспомните правило «обдумывать покупку столько дней, сколько сотен входит в ее стоимость (если 100, значит один день, если 200 — 2 дня и т.д.)». Это поможет вам делать разумные покупки и избежать глупых кредитов.

2. Изучите несколько рецептов и чаще готовьте дома. Так вы сэкономите деньги и сможете питаться более здоровой пищей (при условии, что вы готовите здоровую еду). Кстати, на нашем блоге есть довольно много интересных и простых рецептов.

3. Когда вы готовите, старайтесь приготовить больше, чем вы съедите. Это сэкономит вам время — в следующий раз вам нужно будет только разогреть уже готовое. Ну и, конечно, мыть посуду придется не так часто.

Скажу честно, я не очень люблю есть разогретую еду. Но в периоды завалов это очень спасает. К тому же есть блюда, которые на второй день становятся вкуснее (некоторые супы, например).

Рак

1. Записывайте. Человеческая память — не самый надежный инструмент. Поэтому делайте записи дел, покупок, встреч и т.д. А еще попробуйте выделить 4 приоритетных цели на этот год и периодически поглядывайте на них в свои записи, чтоб не отклоняться от заданного курса.

2. Помните о том, что жизнь гораздо шире, чем вы думаете. Вы не все знаете и иногда ошибаетесь. Это поможет вам с большим терпением выслушивать чужое мнение и принимать его, менять себя и всегда оставаться открытым новым знаниям и возможностям.

3. Рискуйте, не бойтесь совершать ошибки. А затем учитесь на них, усваивайте уроки, которые преподносит жизнь, и с полученными знаниями и опытом смело беритесь за новые идеи.

Лев

1. Делайте то, что вам действительно ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ! Не живите чужими мечтами и желаниями.

2. Старайтесь совершать закупку продуктов сразу на неделю. Это сэкономит не только деньги, но и время.

3. Идите за покупками, когда вы сыты. Самый верный способ пойти в магазин и купить исключительно то, что вам нужно — это идти туда не голодным. Не будет возникать соблазна купить что-то еще и стоя на кассе руки не будут тянуться к шоколадкам и печенькам, так услужливо разложенным на последнем рубеже.

Дева

1. Наслаждайтесь маленькими радостями. Красивый закат, цветущие деревья за окном после долгой зимы, последний самый вкусный кусочек торта. Учитесь смаковать жизнь небольшими кусочками и находить приятные моменты в окружающем вас мире.

2. Пейте воду. Вместо того, чтобы кушать, когда вам становится скучно, лучше выпейте стакан воды — избавитесь от чувства голода и заодно пополните водный запас в организме.

3. Ешьте медленнее. Не летите так, будто вы опаздываете на последний в своей жизни поезд к светлому и

счастливому будущему. Пищу нужно принимать в хорошем настроении и не спеша, наслаждаясь каждым кусочком. Во-первых, так вы быстрее насытитесь, хотя съедите меньше, чем если будете запихиваться едой с крейсерской скоростью. А во-вторых, это будет еще одним приятным моментом, который дополнит вашу мозаику наслаждения жизнью.

Весы

1. Будьте добры. Будьте добры к окружающим людям, а в особенности — к самому себе.

2. Пишите короткие письма. Обычно довольно 1-5 предложений.

3. Отвечайте на письма один раз в день. Выделите для себя наиболее оптимальное время для проверки почты и ответов на входящие письма. Проверка почтового ящика каждые 5 минут отнимет время и добавит нервозности.

Скорпион

1. Изучайте новые способы борьбы со стрессом и пробуйте их. Медитация, йога, классическая музыка, парочка кругов по стадиону после работы — любой из этих способов может помочь вам снять напряжение.

2. Держите дом и свое рабочее место в порядке. Тогда вы сможете быстро находить нужные вещи и таким образом беречь время и нервы.

3. Живите «здесь и сейчас». Наслаждайтесь жизнью, ловите каждый момент. Осознавайте каждый день вместо того, чтобы нестись сквозь него сломя голову постоянно думая о том, что же будет завтра.

Стрелец

1. Проводите больше времени с людьми, которые делают жизнь проще. И старайтесь избегать общества тех, кто усложняет все без причины.

2. Занимайтесь спортом каждый день. Пусть это будет хотя бы пешая прогулка или прогулка во время обеда. Это позволит избавиться от стресса, добавит энергии, поможет привести тело в порядок и отогнать негативные мысли.

3. Избавляйтесь от хлама. Избавляйтесь от ненужных вещей в доме, от проектов, которые тормозят ваше развитие, от плохих мыслей в голове и от людей, которые являются преградой к вашим целям и отнимают слишком много времени и энергии постоянными жалобами на жизнь.

Козерог

1. Задавайте вопросы. Не бойтесь спрашивать совета у людей, которые были в таких же ситуациях, как ваша, и смогли найти решение.

2. Перестаньте пытаться угодить всем. Просто потому что это напрасно. Это невозможно, потому что всегда найдутся люди, которым вы не нравитесь по той или иной причине. А таких причин может быть тысячи.

3. Разбивайте сложные задачи на маленькие. Если задача кажется сложной, разбейте ее на несколько маленьких заданий и решайте постепенно одно за другим.

Водолей

1. Перестаньте пытаться делать все идеально. Это не значит, что все нужно делать спустя рукава. Просто вместо того, чтобы зацикливаться на мельчайших деталях, просто делайте свою работу хорошо. О побочных эффектах перфекционизма мы тоже уже не один раз писали — пустая трата времени, энергии и нервов плюс повышения

недовольства собой и окружающими из-за завышенной планки.

2. Остановитесь на минутку и просто глубоко вдохните. А потом медленно выдохните. Глубокое дыхание хорошо расслабляет и насыщает кровь кислородом. А также помогает лучше сосредотачиваться на важных делах.

3. Тратьте 20% времени над раздумыванием о решении задачи и 80% — на ее решение. А не наоборот.

Рыбы

1. Сфокусируйтесь на нескольких важных вещах, а все ненужное и второстепенное отсеките. Вместо того, чтобы распыляться одновременно на 10 проектов, направьте всю свою энергию на решение двух-трех основных задач.

2. Ведите дневник. Записывая каждый день свои мысли и свои действия, вы потом сможете легко отследить, что именно помогло вам найти нужное решение. Также перечитывание записей поможет вам четко видеть свой прогресс и избегать тех же ошибок.

3. Если ваше занятие перестало вам нравиться, найдите что-то другое. Мир вокруг нас меняется и мы меняемся вместе с ним. То, от чего мы были просто в восторге еще вчера, сегодня уже может не представлять для нас никакого интереса. Если вы чувствуете, что ранее любимое дело больше не приносит вам удовлетворения, пора подумать о переменах.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира