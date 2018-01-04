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"Жажда смерти". Вышел второй трейлер фильма с Уиллисом. Видео
04.01.2018 10:11
Опубликован второй трейлер картины "Жажда смерти", являющейся ремейком фильма 1974 года. Главный герой – мирный гражданин Пол Кирси, работающий хирургом. Он берется за оружие после того, как на его жену и дочь нападают преступники. Роли исполнили Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу.   | Фильм с Уиллисом выйдет в марте Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube Фильм выйдет на экраны 2 марта 2018 года. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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