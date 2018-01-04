"Жажда смерти". Вышел второй трейлер фильма с Уиллисом. Видео
04.01.2018 10:11
Опубликован второй трейлер картины "Жажда смерти", являющейся
ремейком фильма 1974 года. Главный герой – мирный гражданин Пол
Кирси, работающий хирургом. Он берется за оружие после того, как на
его жену и дочь нападают преступники. Роли исполнили Брюс Уиллис,
Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу. | Фильм с Уиллисом выйдет в
марте Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube Фильм выйдет на
экраны 2 марта 2018 года. видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube