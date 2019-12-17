Александр Зубченко

Сегодня, 17 декабря, День ракетных войск стратегического назначения. Вы удивитесь, но очень многие здесь его празднуют. Я, к примеру. А через три дня, 20 декабря – День чекиста. И народный депутат Андрей Деркач очень оригинально поздравил олигарха Виктора Пинчука с профессиональным праздником.





Точнее, поздравили коллеги Виктора Михайловича по Днепропетровскому КГБ. Они передали настоящую агентурную расписку владельца медиа-холдинга StarLightMedia, бывшего трубного короля, друга Элтона Джона и семейства Клинтонов. Ее и продемонстрировал на пресс-конференции Деркач.

Бумага вызвала у журналистов настоящий восторг.

Действительно, мало кто видел подлинную агентурную расписку:

«Я, Пинчук Виктор Михайлович, даю согласие охотно оказывать помощь органам КГБ в их работе по защите безопасности нашей Родины… письменную информацию, которую буду предоставлять, буду подписывать Валерий».

С распиской олигарха все фоткались, делали селфи и запечатлевали, как другие снимают красиво сделанную инсталляцию: в рамочке был сам документ и нагрудный знак «Почетный сотрудник КГБ».

Хоть сразу выставляй этот арт-объект в арт-центре Пинчука на Бессарабке.

К сожалению, в полном соответствии с мудрыми наблюдениями Штирлица, все запомнили из часовой прессухи только расписку о сотрудничестве спонсора Хиллари Клинтон с органами государственной безопасности СССР. Но на самом деле информация, опубликованная Андреем Деркачем, была гораздо интереснее. Олигарх-стукач – вовсе не главная новость. Виктор Михайлович, он же «Валерий», тупо воровал деньги МВФ, выводил их через свои банки («Кредит-Днепр» и «Дельта Банк») в Австрию, а затем финансировал из честно украденных средств предвыборную кампанию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Гениально! Клинтон баллотировалась на транши Фонда, которые один из главных представителей Сороса в Украине воровал под видом «рефинансирования». Я один вижу прямую связь этого факта с нынешней схваткой демократов и республиканцев в Конгрессе США? Господа демократы, ваша «Гиллари» оплачивала свои предвыборные расходы украденными у бедной Украины деньгами.

И, надо отметить, сп...л наш славный олигарх с бурным кагебешным прошлым немало. Только в предвыборный фонд Клинтон «Валерий» слил $29 млн. Есть все подтверждающие документы. В том числе и из фонда «Гиллари».

А так да… Еще больше он вывел в Европу.

Точные объемы не могу назвать, но есть решение Печерского суда (май 2016 года), которое фиксирует существование теневой схемы для вывода средств через корреспондентские счета Meinl Bank на общую сумму $800 млн. Есть «пробивка» по $87 млн., украденных Пинчуком через принадлежащий ему «Дельта Банк». Но, уверен, сумма на самом деле гораздо больше. Сотни миллионов долларов Пинчук технично «конфисковал» у Международного валютного фонда.

Вы можете сказать: это все фуфло! Передергивание фактов! Имеете право. Но вот вам еще один штришок, маленький такой: Виктор Пинчук собирается покинуть страну и оперативно сворачивает все свои украинские бизнес-активы, в том числе и банки. Возможно, это связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении «Валеры» Национальной полицией. Следствие должно проверить, каким образом финансировалась деятельность Фонда Пинчука, который и выделил $29 млн. Хиллари Клинтон.

В ходе следственных мероприятий, вне всякого сомнения, выяснятся схемы олигарха, которые приведут к высокопоставленным американским политикам. Риторический вопрос: мог ли Пинчук деребанить транши МВФ без ведома своих американских покровителей из числа демократов? Нет, конечно. Более того, он с ними делился за «крышу». Вот в чем прикол.

Короче, «соросята» уже понесли тяжелую и практически невосполнимую потерю: их покидает главный провайдер интересов демократов и Джорджа Сороса в Украине. Буквально спасается бегством, оперативно распродавая имущество, нажитое непосильным трудом.

Сворачиваются грантовые программы, офис BRDO – инкубатор «соросят»-реформаторов в трауре. Глубоком. Оставшийся представитель Сороса – Томаш Фиала («Драгон Капитал») явно не потянет такую массу грантососов. Но не это самое страшное.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани, который как клещ вцепился в украинские коррупционные схемы с участием американских топ-чиновников, получит прекрасные факты в свое досье. Шутка ли, «агент КГБ финансировал предвыборную кампанию Хиллари Клинтон». Да еще давал деньги, которые были украдены у МВФ.

Вы можете спросить: а как же Джо Байден – главный фигурант «Украиногейта»? Клинтон свое уже отыграла, а Байден пока является главным конкурентом Трампа. Отвечаю: по Байдену тоже всплыли прекрасные факты.

Он участвовал в схеме хищения $1,5 млрд. у жителей «колонии». Все просто: нам продавали российский газ под видом европейского. Главным исполнителем был «Нефтегаз Украины», а архитектором схемы – представитель Наблюдательного совета «Нефтегаза» Амос Хохштайн.

С 1 августа 2014 года Хохштайн работал в тесном сотрудничестве с вице-президентом США Джо Байденом.

Все, круг замкнулся. Не буду вас утомлять длинным перечнем фирм-прокладок, с помощью которых воровались деньги у граждан Украины. Там действительно сложное «кружево», которое должны распутывать представители правоохранительных органов. Но, как и в случае с Пинчуком, следы ведут прямиком к демократам США. Оперативного псевдонима господина Хохштайна не знаю. Но более чем уверен, что он очень тесно связан с разведывательным сообществом США. Однако «спалился». И теперь тянет за собой старину Джо.







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