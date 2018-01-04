Продажи автомобилей в США в 2017 году снизились впервые за 8 лет

Продажи автомобилей в США в 2017 году снизились впервые с финансового кризиса 2008 года, однако показатель превысил 17 млн машин по итогам третьего года подряд.

Продажи сократились в прошлом году на 1,8%, до 17,2 млн автомобилей, свидетельствуют данные Autodata.

Средняя цена автомобиля составила $32 тыс., что примерно на 10% выше, чем в прошлом году, согласно данным J.D. Power.

По оценкам экспертов, в 2018 году продажи вновь снизятся и составят 16,7-16,8 млн автомобилей. Тем временем Toyota Corp. смотрит в этот год с оптимизмом и ожидает, что продажи вновь превысят 17 млн.

В декабре 2017 года продажи автомобилей в США упали на 5,1% за счет меньшего числа рабочих дней, до 1,596 млн, по данным исследовательский организации Ward's Automotive Group.

General Motors (GM), крупнейший американский автопроизводитель, сократил продажи в США в декабре на 3,3%, до 308,248 тыс. машин. В том числе продажи машин марки Chevrolet уменьшились на 2,9%, до 206,5 тыс. В 2017 году в целом продажи компании снизились на 1,4%, до 3 млн.

Тем временем Ford повысил продажи легковых автомобилей в декабре на 1,2%, до 234,9 тыс., а за год в целом продажи уменьшились на 1,2%, до 2,513 млн.

Продажи Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) упали в декабре на 10,6% - до 170,2 тыс. машин. По итогам года компания сократила поставки на 8,4%, до 2,04 млн автомобилей.

Японский автопроизводитель Toyota Motors сократил продажи на 8,3% в прошлом месяце, до 222,99 тыс., в прошлом году - на 0,6%, до 2,43 млн. Honda Motor уменьшила реализацию в декабре на 7%, до 149,2 тыс., а в 2017 году ее продажи выросли на 0,2%, до 1,64 млн.

Продажи автомобилей бренда Volkswagen снизились в США в декабре на 18,7% - до 30,28 тыс. автомобилей, тогда как продажи Audi, также входящей в группу Volkswagen, увеличились на 16,3%, до 26,98 тыс. В прошлом году Volkswagen увеличил продажи на 5,2%, до 339,68 тыс., Audi - на 7,8%, до 226,5 тыс.

BMW увеличил продажи в декабре на 3,7%, но сократил годовой объем реализации на 3,4%. Продажи Daimler повысились на 6,3% по итогам месяца и снизились на 1,4% по итогам года.

Nissan в декабре сократил продажи на 9,5%, Kia - на 20,8%, Mazda - на 6,5%, тогда как продажи Hyundai выросли на 2,1%. Годовой прирост продаж Nissan составил 1,9%, реализация Kia снизилась на 8,9%, Mazda - на 2,8%, Hyundai - на 11,5%.