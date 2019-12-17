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Протесты под Радой: здание закрыли на вход и выход
17.12.2019 17:48
Здание Верховной Рады закрыли на вход и выход из-за протестов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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