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Протесты под Радой: здание закрыли на вход и выход
17.12.2019 17:48
Здание Верховной Рады закрыли на вход и выход из-за протестов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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