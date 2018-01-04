В четверг, 4 января, все школы Нью-Йорка закрыли из-за сильнейшего снегопада, который синоптики спрогнозировали на сегодня. О закрытии учебных заведений сообщил мэр города Билл Де Блазио на своей странице в Twitter.

Известно, что на атлантическом побережье Соединенных Штатов ожидаются снежные бури и непривычно низкие температуры. Ожидается также, что в Нью-Йорке может выпасть до 15-30 сантиметров снега.

Синоптики предупредили американцев о холодной погоде еще в конце декабря прошедшего года.

Пользователи соцсетей выкладывают снежные видео из разных городов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах.

Известно, что еще 500 отдыхающих, которые приземлились в аэропорту в городе Шамбери, также были вынуждены спать в приютах.

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