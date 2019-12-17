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Из ГПУ освобождены почти все прокуроры, которые на протяжении трех лет расследовали убийство Павла Шеремета
17.12.2019 17:56

12 декабря 2019 следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины сообщили пяти лицам о подозрении в убийстве российского журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета. Шеремет жил в Киеве, работал на радио «Вести», которое принадлежит министру доходов и сборов Януковича Александру Клименко, и погиб 20 июля 2016 в результате подрыва автомобиля.

Из ГПУ освобождены почти все прокуроры, которые на протяжении трех лет расследовали убийство Павла Шеремета

По сообщению источников Naspravdi.Todayв Генеральной прокуратуре Украины, сразу после убийства Шеремета следствие рассматривало как основу версию о причастности к этому преступлению известного российского нациста белорусского происхождения Сергея Коротких (он же «Боцман», он же «Малюта») - бывшего активиста Белорусской региональной организации русского национального единства и соучредителя «Национал-Социалистического общества».

 Но проверить эту версию не удалось из-за того, что Коротких является человеком, приближенным к министру внутренних дел Украины Арсена Авакова и дружит с сыном министра Александром Аваковым. Подробнее о Коротких и «белорусского следа» в убийстве Шеремета рассказывается на сайте «Белорусский партизан».

 

Незадолго до задержания подозреваемых практически все прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, в течение трех лет занималась расследованием, были освобождены, а группа прокуроров расформирована. 

Что касается лиц, которым сейчас сообщено о подозрении в убийстве Шеремета, то, по информации источников в ГПУ, некоторые из них, действительно, могут быть причастны к совершению этого преступления, но никаких доказательств этого за три года получить так и не удалось.

 Поэтому начальник Управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко согласовал сообщение о подозрении только под угрозой увольнения с должности. 

11 декабря 2019 Лукашенко, известный в прокурорских кругах своим автопарком и недвижимостью, должен был проходить  третий этап аттестации (собеседование) в ходе очередной реформы прокуратуры.  

 

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