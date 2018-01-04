|Тина Кароль выложила в Сеть откровенное фото
|04.01.2018 10:18
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Популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала пользователей сети откровенным фото.
Звезда опубликовала снимок в Instagram, информирует svodka.net.
На фото можно увидеть Кароль во время репетиции ее концертной программы.
Фото набрало почти 9 тысяч лайков и большое количество комментариев.
«Бомба!», «Секси», «Невероятная просто, нет слов», «Огонь!», «Королева», «Прям топ-фотка, особенно эти ботиночки», «Любимая поза», «Конфетка просто», «Вау, какая стильная!», пишут пользователи соцсети.
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