Популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала пользователей сети откровенным фото.

Звезда опубликовала снимок в Instagram, информирует svodka.net.

На фото можно увидеть Кароль во время репетиции ее концертной программы.

Фото набрало почти 9 тысяч лайков и большое количество комментариев.

«Бомба!», «Секси», «Невероятная просто, нет слов», «Огонь!», «Королева», «Прям топ-фотка, особенно эти ботиночки», «Любимая поза», «Конфетка просто», «Вау, какая стильная!», пишут пользователи соцсети.

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