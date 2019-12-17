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Акции протестов под Радой: в полиции заявили о гибели одного из митингующих
17.12.2019 18:06
Акции протестов в Киеве - скончался один из митингующих
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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