2017 год запомнился украинцам введением безвизового режима с ЕС, резонансными убийствами, освобождением заложников на Донбассе, непопаданием сборной на чемпионат мира в России и не только. "ГОРДОН" собрал 18 фотографий, иллюстрирующих самые знаковые события прошлого года. Взрывы на складах боеприпасов в Калиновке начались вечером 26 сентября Фото: EPA Денис КОНДАК 20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. По данным американских СМИ, эта церемония стала самой дорогой в истории США и обошлась бюджету в $90 млн. После принятия присяги Трамп произнес речь, написанную, по его словам, без помощи спичрайтеров: он пообещал, что с этого дня Америка "начнет побеждать, как никогда прежде". Дональд и Меланья Трамп танцуют на инаугурационном балу 20 января. Фото: ЕРА В январе и феврале Авдеевка Донецкой области в течение нескольких дней подряд подвергалась мощным обстрелам со стороны боевиков. Они использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение, включая "Грады" и 152-мм артиллерию. В результате обстрелов в городе пропало электричество и водоснабжение. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение, а сотрудники ГосЧС организовали полевые кухни и пункты обогрева. Бронированная медицинская машина в Авдеевке 3 февраля. Фото: ЕРА В прошлом году масштабные пожары на складах боеприпасов вспыхивали дважды. В марте горел запас в Балаклее Харьковской области, в сентябре – в Калиновке Винницкой области.По словам генпрокурора Юрия Луценко, пожар в Балаклее начался из-за российского беспилотника, который сбросил с воздуха термобарические снаряды. Причиной взрывов в Калиновке военная прокуратура назвала халатность майора, которого оштрафовали на 2465 грн. Взрывы снарядов в Балаклее 23 марта, в результате которых погибли две женщины. Фото: ЕРА Громкие убийства в Украине 23 марта в Киеве был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, получивший украинское гражданство. Политика убил украинец Павел Паршов, участвовавший в АТО. Киллера застрелил охранник Вороненкова. По данным ГПУ, убийство по приказу ФСБ РФ заказал Владимир Тюрин, прежний гражданский муж Марии Максаковой, которая на момент убийства была супругой Вороненкова.На этом резонансные убийства не прекратились: в марте в Мариуполе был взорван автомобиль начальника управления контрразведки СБУ Донецкой области Александра Хараберюша, в июне в Киеве был убит офицер Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, в сентябре в столице подорвали автомобиль участника АТО Тимура Махаури, а в октябре неизвестные расстреляли ветерана АТО Амину Окуеву. Место убийства Вороненкова 23 марта. Фото: ЕРА В мае в Киеве во второй раз в истории прошел песенный конкурс "Евровидение 2017". Украину представляла группа O.Torvald, занявшая в итоге 24-е место из 26. В конкурсе не участвовала представительница России Юлия Самойлова, которой за полтора месяца до "Евровидения" запретили въезд в Украину. Победу одержал португалец Сальвадор Собрал. В декабре 2017-го ему пересадили сердце. Выступление Собрала в финале "Евровидения 2017" 13 мая. Фото: ЕРА 16 мая президент Петр Порошенко подписал приказ о новых санкциях против России. Российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса" и Mail.ru оказались заблокированными на территории Украины на три года. В течение нескольких недель доступ к этим ресурсам ограничили все провайдеры и мобильные операторы Украины. Акция протеста против блокировки "ВКонтакте" под Администрацией Президента Украины 19 мая. Фото: ЕРА В апреле и мае в Венесуэле проходили почти ежедневные акции протеста против правительства. 27 мая в столкновения с полицией перерос митинг по случаю 10-летней годовщины закрытия оппозиционного телеканала RCTV. В сумме во время протестных акций погибли более 50 человек. Венесуэльские силовики разгоняют протестующих после демонстрации в Каракасе 27 мая. Фото: EPA 11 июня вступил в силу безвизовый режим Украины с Евросоюзом. Украинцы получили возможность посещать 30 стран Европы без получения визы. Только за первые три месяца безвиза страны ЕС посетили 5,8 млн украинцев. Президент Петр Порошенко часто называл безвизовый режим "окончательным "прощай" Российской империи". Президент Словакии Андрей Киска приветствует Порошенко на пограничном переходе "Ужгород – Вышне Немецке" 11 июня. Фото: ЕРА В течение только года в разных странах мира происходили террористические акты, ответственность за которые в большинстве случаев брало на себя "Исламское государство".Среди городов, пострадавших от терроризма, оказались Стамбул, Санкт-Петербург, Лондон, Манчестер, Барселона, Лас-Вегас и другие. Самыми кровопролитными были взрывы в Египте, Сомали и Ираке, которые в сумме унесли жизни более тысячи человек. Родственники жертвы теракта в Кабуле 28 декабря, в результате которого погиб 41 человек. Фото: ЕРА 10 сентября в Украину вернулся руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили, чье гражданство приостановил указом президент Петр Порошенко. Изначально Саакашвили со сторонниками планировал пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Краковец", но затем сел на поезд Перемышль – Киев, который не начал движение, пока Саакашвили не вышел из салона.В результате Саакашвили сел в автобус и отправился к пограничному пункту "Шегини". На украинской стороне автобус остановили правоохранители, но сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков и "внесли" политика на территорию Украины. Сторонники Саакашвили помогают политику пересечь украинскую границу в "Шегинях" 10 сентября. Фото: ЕРА Ураган Ирма сформировался в Атлантическом океане 30 августа, 5 сентября ученые отнесли его к высшей категории опасности по шкале Саффира – Симпсона. Ураган вызвал сильные разрушения на островах в Карибском море и в американском штате Флорида. Жертвами стихии стали 134 человека, материальный убыток превысил $65 млрд. Последствия урагана Ирма во Флориде 13 сентября. Фото: ЕРА За минувший год Северная Корея провела несколько запусков баллистических ракет. Последним достижением КНДР стал запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая по характеристикам превосходит все предыдущие модели. Северокорейский руководитель Ким Чен Ын назвал испытание "Хвасон-15" завершением создания ядерных сил КНДР, а также заявил, что теперь его государство может нанести ракетный удар по всей территории США. Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты "Хвасон-12", кадр опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи 16 сентября. Фото: ЕРА 1 октября власти Каталонии провели референдум, на котором 90,18% избирателей проголосовали за отделение региона от Испании. Мадрид результаты референдума не признал. Начались массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с испанскими правоохранителями.В результате Мадрид лишил Каталонию автономии, распустил локальный парламент и правительство. Бывших руководителей региона обвинили в попытке государственного переворота. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон покинул Барселону и выехал в Брюссель. Митинг в Брюсселе в поддержку независимости Каталонии 7 декабря. Фото: ЕРА Сборная Украины по футболу не поедет на чемпионат мира в России. Поражение от Исландии в Рейкьявике практически лишило команду Андрея Шевченко шансов на первое место, но украинцы еще могли побороться за путевку на ЧМ в стыковых матчах. Для этого нужно было в последнем туре победить в Киеве Хорватию. Не получилось: матч закончился со счетом 0:2. Поражение от Хорватии 9 октября лишило сборную Украины шансов на выход из группы. Фото: ЕРА Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила 2017 год в статусе шестой ракетки мира, хотя по ходу сезона поднималась в рейтинге и на третью строчку. Свитолина выиграла пять турниров в Тайбэе, Дубае, Стамбуле, Риме и Торонто, а также дошла до четвертьфинала Roland Garros в Париже.За год Свитолина заработала почти $3,3 млн призовых и вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисисток мира. Свитолина празднует победу над Симоной Халеп в Сингапуре 27 октября. Фото: ЕРА 15 ноября военные в Зимбабве захватили власть в стране и арестовали 93-летнего президента Роберта Мугабе, правившего страной с 1987 года. Вскоре он согласился уйти в отставку, если ему и супруге обеспечат иммунитет от уголовного преследования.После заключения сделки Мугабе получил от государства $5 млн, до конца жизни ему будут начислять пенсию в размере $150 тыс. Инаугурация нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы состоялась 24 ноября. Он сделал день рождения Мугабе государственным праздником. Жители Зимбабве празднуют отставку Мугабе 21 ноября. Фото: ЕРА 5 декабря Саакашвили задержали в его квартире по подозрению в сотрудничестве с беглым олигархом Сергеем Курченко, который якобы спонсировал акции протеста в Киеве. Саакашвили посадили в микроавтобус СБУ, но сторонники лидера "Руху нових сил" заблокировали улицу, а затем разбили окно и вытащили его из машины.После этого Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск. Его снова задержали 8 декабря. Обвинение требовало круглосуточного домашнего ареста для Саакашвили, но Печерский райсуд оставил его на свободе. Сотрудники СБУ выводят Саакашвили из его дома 5 декабря. Фото: ЕРА 27 декабря на линии разграничения на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами: Украина передала боевикам 233 человека, в ответ были освобождены 73 заложника. Изначально Киев должен был передать боевикам "ДНР" и "ЛНР" 306 человек, но часть из них отказалась возвращаться на оккупированную территорию, а некоторые уже отбыли наказание и находятся на свободе. Теперь, по данным СБУ, в плену "ЛДНР" остаются 103 украинца. Порошенко встречает освобожденных украинцев под Краматорском 27 декабря. Фото: president.gov.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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