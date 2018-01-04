Украина увеличила поставки елочных игрушек в Российскую Федерацию

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Украины, передает со ссылкой на .

Всего за 10 месяцев 2017 года Украина экспортировала новогодних украшений на 6,1 миллионов долларов (34,2%) больше, нежели за 2016 год. На изделия из стекла пришлось 86% продукции, на другие — 14% экспортных поставок.

Среди 5 крупнейших рынков потребления украинских новогодних украшений — три страны являются членами ЕС (Нидерланды, Германия и Польша). 30,5% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 52,4% экспорта в страны ЕС — это рынок Нидерландов. В 2017 году объем поставок из Украины в эту страну вырос на 31,5%.

За соответствующий период существенно выросли поставки новогодних украшений в Великобританию — в 2,3 раза, России — в 2,2 раза, Грузии — в 1,9 раза, Чехии — в 1,8 раза, на Мальдивы — в 1,5 раза, Польши и — в 1,4 раза.

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