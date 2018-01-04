Жители села Сасово Виноградовского района вторые сутки блокируют дорогу областного значения Виноградов-Теково-Неветленфолу, которую требуют отремонтировать из-за ужасного состояния дорожного полотна. Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Люди не расходились на ночь и остаются там и сейчас. За соблюдением общественного порядка на месте проведения акции постоянно следят полицейские. Нарушений пока зафиксировано не было. Пробок на указанном отрезке пути тоже нет. Хоть люди не пропускают транспортные средства, там есть несколько объездных путей, которыми пользуются водители", - отметила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

Вчера с участниками акции по блокированию дороги были достигнуты определенные договоренности. Так, представители местной власти пообещали в ближайшие дни спать ямы на дорогах гравием. Как сегодня сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА, машины с гравием уже направили на проблемный участок дороги.

Напомним, 3 января около 50 жителей с.Сасово Виноградовского района перекрыли дорогу областного значения Виноградов-Теково-Неветленфолу с требованием ее ремонта.

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