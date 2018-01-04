Поездка глав МИД Украины и Германии на Донбасс 4 января отменена

Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе в четверг из-за погодных условий.
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал глава МИД Украины в "Твиттере" в четверг утром.
Погодні умови не дозволили відвідати лінію розмежування, але не завадили продуктивному спілкуваннюз Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Плануємо здійснити спільну поїздку на Донбас пізніше цього місяця.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin)
Ранее в микроблоге МИД Украины в Твиттере были размещены фотографии двух министров и посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля в салоне самолета и подпись "Павел Климкин брифингует своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля перед отлетом на Донбасс". Позднее МИД сообщил, что главы МИД находятся в городе Днепр, где П.Климкин информирует своего коллегу о ситуации на Донбассе.
Как сообщалось, З.Габриэль 4 января планировал вместе с украинским коллегой направиться к линии соприкосновения близко Мариуполя (Донецкая обл.). Накануне министры провели встречу и дали пресс-конференцию в Киеве.
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