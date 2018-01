Поездка глав МИД Украины и Германии на Донбасс 4 января отменена

Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе в четверг из-за погодных условий.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал глава МИД Украины в "Твиттере" в четверг утром.

Ранее в микроблоге МИД Украины в Твиттере были размещены фотографии двух министров и посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля в салоне самолета и подпись "Павел Климкин брифингует своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля перед отлетом на Донбасс". Позднее МИД сообщил, что главы МИД находятся в городе Днепр, где П.Климкин информирует своего коллегу о ситуации на Донбассе.

Как сообщалось, З.Габриэль 4 января планировал вместе с украинским коллегой направиться к линии соприкосновения близко Мариуполя (Донецкая обл.). Накануне министры провели встречу и дали пресс-конференцию в Киеве.

