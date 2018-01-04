Как известно, в Древнем Египте тела сперва помещали в некоторую коробку, сделанную из папируса и ткани, и только потом мумии клали в саркофаг и хоронили в гробницах. Примечательно, что использовали папирус, на котором мертвый человек оставлял свои заметки.

До сегодняшних дней не удавалось прочесть уникальные исповеди умерших, их завещания и т.п. Однако недавно ученые из Университетского колледжа Лондона разработали технологию, которая позволяет узнать истинные мысли и намерения тогдашних чиновников и политических деятелей.

Суть разработки заключается в том, что при помощи колеблющейся частоты и силы светового луча чернила, которыми и были сделаны надписи, начинают блестеть.

Новая технология уже была применена на практике. Благодаря ей специалисты смогли узнать настоящее имя человека (Irethorru), захороненного в замке Чиддингстоун. Также они определили более точно период мумификации — с 664 г. до н.э. и до 30 г. н.э.

Ранее, чтобы прочесть хотя какие-либо данные, ученым приходилось снимать высокий слой масок, состоящий из пасты и других материалов. Подобный процесс разрушал древнюю работу мастеров, благо сейчас нашли способ сохранить внешний вид захоронения и при этом добраться до самих записей.

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