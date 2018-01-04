Я до сих пор не могу уложить в голове у себя между какого населения я живу, кто меня окружает. И сегодня он при полной и безоговорочной поддержке своего ушибленного народца-убийцы идентичным образом полез в Украину

Об этом на своей странице в Facebook написал Александр Тверской.

7 октября 1999 года в Веденском районе Чечни стояла ясная и безоблачная погода. Около полудня ничего не подозревающие жители села Элистанжи услышали рёв и свист снарядов над головами. Российская авиация сбрасывала бомбы на дома и головы мирных людей. В результате было убито 48 человек, в том числе 11 детей. Ещё десятки пострадавших остались калеками на всю жизнь. В селе не было ни военных баз, ни техники, ни солдат. Они просто взяли и уничтожили обычных людей, информирует еizvestia.com.

Это он сделал сам себе дар на день рождения, ведь выродилось оно на свет именно 7 октября.

Всего за две Чеченский войны российскими оккупантами были убиты 42 тысячи чеченских детей.

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На фотографии те дети из села Элистанжи.

А план был простой. Взорвать жилые дома, обвинив в этом чеченцев. Сплотить вокруг себя испуганный народ ненавистью и страхом. Начать войну, захватить и укрепить власть под звуки разрывающихся снарядов в мирных чеченских деревнях. И с таким прекрасным стартом профит был обеспечен между россиян: у власти уже 19-й год подряд и будешь еще минимум 6 лет.

Как вы допустили это чудовище до власти? Почему год от года ехали миллионами со всей России убивать чеченцев на их земле? Как вы за него потом голосовали, как все эти годы доверяли, договаривались, восхищались, сидели за одним столом, жали ему руку? Я до сих пор не могу уложить в голове у себя между какого населения я живу, кто меня окружает. И сегодня он при полной и безоговорочной поддержке своего ушибленного народца-убийцы идентичным образом полез в Украину — ничего удивительного. Дудаев предупреждал…

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P.S. Расследование по факту эпизода геноцида чеченцев в селе Элистанжи проводилось в классической российской манере. Искусственно тормозилось, затягивалось и в результате в 2015 году было засекречено. Никто не понес наказания.

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