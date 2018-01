Музыкант Сергей Бабкин продемонстрировал бороду, "украшенную" его женой Снежаной Бабкной. Бабкин: Вот такой вот симбиоз - елка или Дед холод? Фото: Сергей Бабкин / Facebook Фото он опубликовал на своей странице в Instagram."Вот такой вот симбиоз – елка или Дед холод? От Снежаны Бабкиной", – написал он. Вот такой вот симбиоз- Ёлка или Дед холод? * by @snezhana * babkina #сергейбабкин #здравствуйёлкановыйгод #харьков #новыйгод #нг #СБ Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin * official) Янв 3, 2018 at 4:20 PST Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он был тренером седьмого сезона вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1".Сергей Бабкин живет в браке со Снежаной Бабкиной с 2009 года.У них есть семилетняя дочь Веселина. От первого брака у Бабкина есть сын Илья (родился 1 сентября 2005 года), у его жены – сын Артур (4 ноября 2006 года). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бабкин вот года сергей или Теги: новости