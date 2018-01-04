|Жена Бабкина надела ему на бороду елочные игрушки
|04.01.2018 10:26
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Вот такой вот симбиоз- Ёлка или Дед холод? * by @snezhana * babkina #сергейбабкин #здравствуйёлкановыйгод #харьков #новыйгод #нг #СБПубликация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin * official) Янв 3, 2018 at 4:20 PST
Бабкин родился 7 ноября 1978 года в Харькове. Он был тренером седьмого сезона вокального шоу "Голос країни" на канале "1+1".Сергей Бабкин живет в браке со Снежаной Бабкиной с 2009 года.У них есть семилетняя дочь Веселина. От первого брака у Бабкина есть сын Илья (родился 1 сентября 2005 года), у его жены – сын Артур (4 ноября 2006 года).
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