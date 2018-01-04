|Климкин и Габриэль не попали на линию разграничения из-за погодных условий
|04.01.2018 10:32
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Из-за сложных погодных условий министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его немецкий коллега Зигмар Габриель не смогли попасть на линию разграничения на Донбассе. Об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в Twitter, передает
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с Министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем", - отметил министр.
По его словам, он и Габриель планируют осуществить совместную поездку на Донбасс позже в январе.
Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар
Габриэль с 3 января находится с рабочим визитом в Украине.