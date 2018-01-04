Жители материковой Украины и иностранцы практически отказались от приобретения жилья в оккупиррованном Крыму. Однако строительство продолжилось и на полуострове наметился коллапс.

Об этом пишут «Крым. Реалии».

По информации издания, к 2017 году между покупателей недвижимости на полуострове в основной массе остались местные жители.

Но и это не остановило темпы застройки полуострова: эксперты называют происходящее на сегодняшний день хаосом, а сами крымчане выходят на митинги и протесты против застройки прибрежных земель.

После аннексии Крыма Россией на полуострове начали активно возводить жилье для силовиков. Полностью обеспечить квартирами всех крымских военнослужащих в Минобороны России обещали еще к 2016 году, но многие дома так и остаются проектами до сих пор.

Первыми же вселяться в новые крымские квартиры начали военнослужащие Черноморского флота России. Жилье в Казачьей бухте Севастополя возводилось и до аннексии полуострова, здесь вырос целый военный городок. В 2014-м ключи от квартир у моря получили 639 семей военных.

В начале 2017-го квартиры в Севастополе с видом на Херсонес раздали 97 семьям российских пограничников. Ради строительства этого дома подрядчик ФСБ отнял восемь метров придомовой территории у соседней высотки.

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