В те­че­нии по­след­них пяти ме­ся­цев, пуб­ли­куя за­мет­ки на тему вы­бо­ров, го­су­дар­ствен­но­го управ­ле­ния и вообще го­су­дар­ствен­но­го стро­и­тель­ства, ста­ра­тель­но фик­си­ро­вал тре­бо­ва­ния, ко­то­рые вы­дви­га­ют ком­мен­та­то­ры к чи­нов­ни­кам и при­ме­ры, ко­то­рые они счи­та­ют до­стой­ны­ми под­ра­жа­ния.

Всего ото­брал 3225 ком­мен­та­ри­ев с 4х ре­сур­сов, где пуб­ли­ко­вал за­мет­ки по ука­зан­ной теме, и всю пред­но­во­год­нюю неделю по­тра­тил на анализ по­лу­чен­ной ин­фор­ма­ции, ре­зуль­та­ты ко­то­ро­го готов пред­ста­вить:

1. Народ не при­ем­лет любой воз­мож­но­сти обо­га­ще­ния за счет на­хож­де­ния на го­су­дар­ствен­ной службе и, в ка­че­стве об­раз­цов, до­стой­ных для под­ра­жа­ния, по­сто­ян­но при­во­дит ре­зуль­та­ты более, чем скром­ных по­смерт­ных описей иму­ще­ства Ленина и Ста­ли­на.

2. Люди желают видеть чи­нов­ни­ка­ми тех, для кого слу­же­ние го­су­дар­ству или идее, на ко­то­рой стро­ит­ся го­су­дар­ство, яв­ля­ет­ся Глав­ной и Един­ствен­ной целью жизни. Наи­бо­лее до­стой­ные при­ме­ры са­мо­заб­ве­ния, ко­то­рые при­во­дят ком­мен­та­то­ры, это смерть пре­зи­ден­та Альен­де с ав­то­ма­том в руках и ста­лин­ское “я сол­да­та на фельд­мар­ша­ла не меняю”…

3. Как есте­ствен­ное про­дол­же­ние пер­во­го и вто­ро­го ка­че­ства, при­вле­ка­ет наших людей то, что в фильме “17 мгно­ве­ний весны” обо­зна­ча­лось в личных делах фразой “бес­по­ща­ден к врагам Рейха”. Здесь без­услов­ным ли­де­ром яв­ля­ет­ся пре­зи­дент Син­га­пу­ра Ли Куан Ю с им­пе­ра­ти­вом о борьбе с кор­руп­ци­ей, ко­то­рая может быть эф­фек­тив­ной в том случае, если сна­ча­ла по­са­дить двух своих лучших друзей.

4. Без­услов­ным тре­бо­ва­ни­ем к ру­ко­во­ди­те­лю яв­ля­ет­ся на­ли­чие у него до­сти­же­ний ко­то­рые вы­зы­ва­ют за­висть ци­ви­ли­за­ци­он­ных кон­ку­рен­тов” и ко­то­ры­ми можно гор­дить­ся, как об­ще­на­ци­о­наль­ны­ми, даже если эти до­сти­же­ния не уве­ли­чи­ва­ют соб­ствен­ный ком­форт и без­опас­ность от­дель­но взя­то­го граж­да­ни­на

Ре­зю­ми­руя ин­фор­ма­цию:

Смотрю я на сум­ми­ро­ван­ные тре­бо­ва­ния к чи­нов­ни­кам, ко­то­рые под­дер­жи­ва­ют, думаю, боль­шин­ство чи­та­ю­щих этот ма­те­ри­ал, и рисую в уме иде­аль­ный порт­рет слуги народа со слов самого народа. И с какой сто­ро­ны не на­чи­наю его ри­со­вать, совсем как в анек­до­те, у меня всё время по­лу­ча­ет­ся пу­ле­мёт… Точнее , как го­во­рил Иоанн Зла­то­уст:

«Тот, кто власт­ву­ет над гневом, и за­ви­стью, и среб­ро­лю­би­ем, и сла­до­стра­сти­ем, и про­чи­ми по­ро­ка­ми, по­сто­ян­но имея в виду и за­бо­тясь, как бы не до­пу­стить душу под­пасть под власть гнус­ных стра­стей и не пре­дать ум в раб­ство этой тяжкой ти­ра­нии, но всегда со­блю­дать ум выше только, по­ста­вив над стра­стя­ми страх Божий»

Одним словом, как не крути, но наше граж­дан­ское об­ще­ство хочет видеть на го­су­дар­ствен­ных постах людей, со­от­вет­ству­ю­щих ха­рак­те­ри­сти­кам особ мо­на­ше­ству­ю­щих, то есть людей, взяв­ший на себя подвиг ни много ни мало про­ти­во­сто­я­ния злу, ко­то­рое есть в мире, и при­няв­ших на себя, как ми­ни­мум два из трех су­ще­ству­ю­щих обетов:

- Нес­тя­жа­ния, то есть со­зна­тель­ный отказ от ма­те­ри­аль­ных благ,

- По­слу­ша­ния, по­ве­де­ние че­ло­ве­ка, ха­рак­те­ри­зу­ю­ще­е­ся доб­ро­воль­ным со­зна­тель­ным под­чи­не­ни­ем своей воли другой воле.В боль­шин­стве эти­че­ских тра­ди­ций рас­смат­ри­ва­ет­ся как доб­ро­де­тель

Кстати, в от­ли­чие от за­пад­ной, в рус­ской клас­си­че­ской ли­те­ра­ту­ре я нигде не встре­чал образа раз­врат­но­го монаха или монаха-пья­ни­цы, и даже совсем на­о­бо­рот:

Монах – это тот, кто воз­вы­ша­ет жертву до един­ствен­но­го прин­ци­па, на ко­то­ром он со­сре­до­та­чи­ва­ет всю свою жизнь. Он по­сто­ян­но жерт­ву­ет собой; он не живет для себя, но для Бога и ради дела рук Божиих – ради только че­ло­ве­че­ства.

На­пи­сал, пред­ста­вил Гос­ду­му и пра­ви­тель­ство, сплошь со­сто­я­щую из чер­не­цов, где на пар­ков­ке вместо ли­му­зи­нов – посохи, и по­ду­мал – а может быть так и вы­гля­дел бы для “наших за­пад­ных парт­не­ров” апо­ка­лип­сис и ар­ма­гед­дон в одном фла­коне?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира