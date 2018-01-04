|Сергей Васильев: Фоторобот слуги народа со слов самого народа
|04.01.2018 10:33
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В течении последних пяти месяцев, публикуя заметки на тему выборов, государственного управления и вообще государственного строительства, старательно фиксировал требования, которые выдвигают комментаторы к чиновникам и примеры, которые они считают достойными подражания.
Всего отобрал 3225 комментариев с 4х ресурсов, где публиковал заметки по указанной теме, и всю предновогоднюю неделю потратил на анализ полученной информации, результаты которого готов представить:
1. Народ не приемлет любой возможности обогащения за счет нахождения на государственной службе и, в качестве образцов, достойных для подражания, постоянно приводит результаты более, чем скромных посмертных описей имущества Ленина и Сталина.
2. Люди желают видеть чиновниками тех, для кого служение государству или идее, на которой строится государство, является Главной и Единственной целью жизни. Наиболее достойные примеры самозабвения, которые приводят комментаторы, это смерть президента Альенде с автоматом в руках и сталинское “я солдата на фельдмаршала не меняю”…
3. Как естественное продолжение первого и второго качества, привлекает наших людей то, что в фильме “17 мгновений весны” обозначалось в личных делах фразой “беспощаден к врагам Рейха”. Здесь безусловным лидером является президент Сингапура Ли Куан Ю с императивом о борьбе с коррупцией, которая может быть эффективной в том случае, если сначала посадить двух своих лучших друзей.
4. Безусловным требованием к руководителю является наличие у него достижений которые вызывают зависть цивилизационных конкурентов” и которыми можно гордиться, как общенациональными, даже если эти достижения не увеличивают собственный комфорт и безопасность отдельно взятого гражданина
Резюмируя информацию:
Смотрю я на суммированные требования к чиновникам, которые поддерживают, думаю, большинство читающих этот материал, и рисую в уме идеальный портрет слуги народа со слов самого народа. И с какой стороны не начинаю его рисовать, совсем как в анекдоте, у меня всё время получается пулемёт… Точнее , как говорил Иоанн Златоуст:
«Тот, кто властвует над гневом, и завистью, и сребролюбием, и сладострастием, и прочими пороками, постоянно имея в виду и заботясь, как бы не допустить душу подпасть под власть гнусных страстей и не предать ум в рабство этой тяжкой тирании, но всегда соблюдать ум выше только, поставив над страстями страх Божий»
Одним словом, как не крути, но наше гражданское общество хочет видеть на государственных постах людей, соответствующих характеристикам особ монашествующих, то есть людей, взявший на себя подвиг ни много ни мало противостояния злу, которое есть в мире, и принявших на себя, как минимум два из трех существующих обетов:
- Нестяжания, то есть сознательный отказ от материальных благ,
- Послушания, поведение человека, характеризующееся добровольным сознательным подчинением своей воли другой воле.В большинстве этических традиций рассматривается как добродетель
Кстати, в отличие от западной, в русской классической литературе я нигде не встречал образа развратного монаха или монаха-пьяницы, и даже совсем наоборот:
Монах – это тот, кто возвышает жертву до единственного принципа, на котором он сосредотачивает всю свою жизнь. Он постоянно жертвует собой; он не живет для себя, но для Бога и ради дела рук Божиих – ради только человечества.
Написал, представил Госдуму и правительство, сплошь состоящую из чернецов, где на парковке вместо лимузинов – посохи, и подумал – а может быть так и выглядел бы для “наших западных партнеров” апокалипсис и армагеддон в одном флаконе?
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