Андрей Головачев

Уходящий 2017 год запомниться тем, что он стал годом, когда неспособность США более играть роль мирового лидера стала очевидной уже всем... даже самой Америке.

США еще остаются военным гегемоном, но уже не являются мировым лидером, который предлагает мудрые решения глобальных проблем, и за которым, по этой причине, следует весь мир.

США отыграли свою роль мирового лидера в течении последних 25 лет , нагородили массу глупостей, развязали никому не нужные войны, влезли в непомерные долги и закономерно вступили в фазу имперского перенапряжения.

Сегодняшняя Америка - это надорванная страна; это Америка страдающего нарциссизмом популиста Трампа; это Америка только для американцев; это страна, у которой развалилась политическая система и которая занимает у только мира, чтобы финансировать свой постоянно растущий федеральный долг; это страна , которая погрязла в коррупции, которая в США называется " лоббизмом".

Внешних проявлений процесса утраты Америкой роли мирового лидера в этом году было предостаточно, но , пожалуй, наиболее ярко это продемонстрировали два факта, которые имели место под конец года.

1. Уникальная ситуация, когда Америка оказалась в полной изоляции по вопросу признании Иерусалима столицей Израиля.

Весь мир солидарно проголосовал против США, показал тем самым, что он более не воспринимает ее в качестве мирового лидера.

Ситуация просто невозможная, скажем, 10-15 лет назад, но сейчас это уже реальность и процесс будет увеличиваться.

2. Проигрыш США Германии и России в вопросе о строительстве газопровода Северный поток-2. Самые преданные союзники США в ЕС - прибалты - совершенно переменили свою точку зрения и высказались в пользу СП-2,заняв прогерманскую позицию.

А 27 декабря самая непримиримая русофобка Даля Гибаускайте решилась на coming out и высказалась в том духе, что с Россией лучше торговать, а не воевать и что Литва готова менять свою позицию. Кстати, все три прибалтийские республики также выступили против США на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН.

В чем причина такого резкого изменения поведения прибалтов?

Это, как всегда, деньги!

Деньги, которые Германия может продолжать давать прибалтийским карликам, а может, напротив, перевести их в Европу " второй скорости " и предложить "жить на одну зарплату".

А без европейских дотаций прибалты долго не протянут, тем более в условиях торговой войны с Россией. У США много современного оружия, но нет денег - они сами занимают по всему миру.

А прибалтам нужны именно деньги! Этим и объясняется "кидок" прибалтами США .

2017 год подтвердил со всей очевидностью, что роль США в мировой экономике и мировой политике стала неуклонно падать и однополюсный мир подходит к концу.

Впереди маячат контуры небезопасного многополюсного мира, когда в борьбе за мировое лидерство сойдутся Китай, Индия, Западная Европа , Бразилия, Индонезия и, вероятно, Россия.

Нет сомнений, что США так просто не сдадутся, что они еще приложат усилия, чтобы отдалить момент своего угасания, еще выиграют парочку войн престижа, вероятно, даже развяжут ядерную войну в КНДР, но все это не только не изменит общую динамику упадка США, но , напротив, только ускорит.

На все про все 20 -25 лет, не более.

2017год показал это со всей очевидностью. Запомним его!

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