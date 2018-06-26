|Гендиректор УНЛ рассказал, как будет развиваться лотерейный рынок в Украине
|26.06.2018 13:13
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УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительстваСценарий развития лотерейного рынка в Украине будет аналогичен тому, по которому он развивался в соседних европейских странах.
"В Украине есть все предпосылки, как с точки зрения людей, так и инфраструктуры для внедрения технологий. У нас значительный процент проникновения интернета и смартфонов между населения, хорошо развиваются современные платежные сервисы. При наличии определенных возможностей, мы за год-два преодолеем технологический разрыв, который сегодня существует в отношении европейских стран ", - заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский в своем интервью изданию " РБК-Украина ".
По словам Бочковского, УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительства.
"Соответствующая стратегия предполагает фокусирование на ряде ключевых направлений. Инвестирование в развитие сети, как наземной, так и цифровой. Построение сети предусматривает привлечение тысяч предпринимателей к сотрудничеству, создание рабочих мест, генерацию дополнительного дохода предпринимателям, построение партнерских отношений с местным населением. Необходимо развивать коммуникацию и предложение лотереи через интернет и мобильные каналы, поскольку потенциальными игроками в лотерею является все население страны ", - подчеркнул он.
Вместе с тем, как заявил Бочковский, для УНЛ идеальным игроком есть человек, который играет один раз в неделю на небольшую сумму, чтобы получить шанс на громадный приз и осуществить свою мечту. "Мы не поддерживаем расходования значительных сумм и постоянное участие в лотерее, а следовательно инвестирование в ответственную игру является одним из приоритетов нашей стратегии развития", - отметил гендиректор УНЛ.
Одной из ключевых частей стратегии компании, по словам Бочковского, является программа корпоративной социальной ответственности, предусматривает направление части прибыли на поддержку общественно важных проектов в области культуры, спорта, музыки и т.д. "В этом мы видим миссию лотереи, как средства привлечения людей к участию в благотворительности ради блага только общества", - резюмировал он.
Ранее хозяин УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опровергсообщение в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ является украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.
"Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу по всем этим ложных публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компания пытались захватить рейдерским путем. Но накануне приобретения я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерский захват - непр Авда. Информация о наличии у кого-опциона на выкуп доли УНЛ - тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений относительно перехода компании в мою собственность "- подчеркнул он.