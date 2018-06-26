УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительства

"В Украине есть все предпосылки, как с точки зрения людей, так и инфраструктуры для внедрения технологий. У нас значительный процент проникновения интернета и смартфонов между населения, хорошо развиваются современные платежные сервисы. При наличии определенных возможностей, мы за год-два преодолеем технологический разрыв, который сегодня существует в отношении европейских стран ", - заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский в своем интервью изданию " РБК-Украина ".

По словам Бочковского, УНЛ имеет четкую стратегию развития, воплотить которую компания сможет после принятия необходимых регуляторных актов со стороны правительства.

"Соответствующая стратегия предполагает фокусирование на ряде ключевых направлений. Инвестирование в развитие сети, как наземной, так и цифровой. Построение сети предусматривает привлечение тысяч предпринимателей к сотрудничеству, создание рабочих мест, генерацию дополнительного дохода предпринимателям, построение партнерских отношений с местным населением. Необходимо развивать коммуникацию и предложение лотереи через интернет и мобильные каналы, поскольку потенциальными игроками в лотерею является все население страны ", - подчеркнул он.

Вместе с тем, как заявил Бочковский, для УНЛ идеальным игроком есть человек, который играет один раз в неделю на небольшую сумму, чтобы получить шанс на громадный приз и осуществить свою мечту. "Мы не поддерживаем расходования значительных сумм и постоянное участие в лотерее, а следовательно инвестирование в ответственную игру является одним из приоритетов нашей стратегии развития", - отметил гендиректор УНЛ.

Одной из ключевых частей стратегии компании, по словам Бочковского, является программа корпоративной социальной ответственности, предусматривает направление части прибыли на поддержку общественно важных проектов в области культуры, спорта, музыки и т.д. "В этом мы видим миссию лотереи, как средства привлечения людей к участию в благотворительности ради блага только общества", - резюмировал он.

Ранее хозяин УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщение в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ является украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.