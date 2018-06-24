|Валерію Меладзе - 52: найкращі пісні останнього романтика
|24.06.2018 15:01
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"Сьогодні День Народження у Дуже Гарної Людини і Улюбленого Артиста - Валерія Меладзе. Тепер у нього є інстаграм і ви можете привітати його особисто", - підписала світлину Віра Брежнєва.
З цієї нагоди ми вирішили підібрати романтичний топ з пісень артиста, аби ви змогли влаштувати собі сьогодні романтичний вечір:
- "Я не могу без тебя"
- "Без суеты"
- "Ей никогда не быть моей"
- "Не тревожь мне душу, скрипка"
- "Обернитесь"
- "Вопреки"
- "Притяженья больше нет"
- "Иностранец"
- "Сэра"
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