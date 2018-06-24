Погода, Новости, загрузка...
Валерію Меладзе - 52: найкращі пісні останнього романтика
24.06.2018 15:01
Сьогодні, 23 червня, свій день народження святкує співак Валерій Меладзе. Про це повідомила Віра Брежнєва у своєму Інстаграмі, опублікувавши з ним спільне фото.

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 23 Чер 2018 р. о 12:23 PDT



"Сьогодні День Народження у Дуже Гарної Людини і Улюбленого Артиста - Валерія Меладзе. Тепер у нього є інстаграм і ви можете привітати його особисто", - підписала світлину Віра Брежнєва.

З цієї нагоди ми вирішили підібрати романтичний топ з пісень артиста, аби ви змогли влаштувати собі сьогодні романтичний вечір:

- "Я не могу без тебя"

- "Без суеты"

- "Ей никогда не быть моей"

- "Не тревожь мне душу, скрипка"

- "Обернитесь"

- "Вопреки"

- "Притяженья больше нет"

- "Иностранец"

- "Сэра"

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Ані Лорак налякала невдалою пластичною операцією (ФОТО)
Віра Брежнєва опублікувала інтимне фото з Костянтином Меладзе
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить