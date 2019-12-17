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Гончарук рассказал, на сколько снизятся цены на бензин
17.12.2019 19:27
По словам премьера, цены существенно упадут, когда на рынке будет конкуренция.

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Цены на бензин должны уменьшиться как минимум на 2 гривны за литр.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV 16 декбря.

“Сейчас мы наблюдаем то, что цены на бензин уменьшаются. По разным оценкам, от 30 до 80 копеек. Конечно, это неадекватное уменьшение, конечно, цены на бензин должны уменьшиться значительно сильнее. По нашим расчетам, на 2 гривны“, - сказал Гончарук.

Премьер также добавил, что цены будут падать тогда, когда на рынке будет конкуренция.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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