Никому, кроме лидера движения "Украинский выбор" президент России
Владимир Путин в Украине не доверяет. Об этом в авторской программе
Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" рассказал народный депутат
Украины Нестор Шуфрич. Шуфрич считает, что в украинской власти
хватает агентов КГБ и ФСБ Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com
Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук пользуется
доверием президента России Владимира Путина, но не обязательно при
этом является агентом спецслужб. Об этом в авторской программе
основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на
телеканале "112 Украина" сказал депутат Верховной Рады от
Оппозиционного блока Нестор Шуфрич."Я могу только о своих
предположениях говорить: Путин работает с теми, кому верит. Мне
кажется, никому, кроме Медведчука, он в этой стране не
доверяет", – заявил нардеп.Отвечая на вопрос, был ли Медведчук
агентом КГБ, Шуфрич сказал: "Я подписку у него точно не
брал".Депутат назвал лидера "Украинского выбора" своим близким
другом, напомнив, что состоял с ним много лет в одной партии –
СДПУ(о).При этом Шуфрич с улыбкой заметил, что в украинской власти
хватает агентов КГБ СССР и ФСБ РФ.
Шуфрич: По просьбе Турчинова ночью я вылетел в Крым к
Константинову и Аксенову. Вернувшись, говорю Валентинычу:
"Договорились, все закончится". Утром у меня шок! Махницкий выписал
ордер на их арест. Читайте полную версию интервью
Сводка.нет - Новости Украины и Мира