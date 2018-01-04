Никому, кроме лидера движения "Украинский выбор" президент России Владимир Путин в Украине не доверяет. Об этом в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" рассказал народный депутат Украины Нестор Шуфрич. Шуфрич считает, что в украинской власти хватает агентов КГБ и ФСБ Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук пользуется доверием президента России Владимира Путина, но не обязательно при этом является агентом спецслужб. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на телеканале "112 Украина" сказал депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич."Я могу только о своих предположениях говорить: Путин работает с теми, кому верит. Мне кажется, никому, кроме Медведчука, он в этой стране не доверяет", – заявил нардеп.Отвечая на вопрос, был ли Медведчук агентом КГБ, Шуфрич сказал: "Я подписку у него точно не брал".Депутат назвал лидера "Украинского выбора" своим близким другом, напомнив, что состоял с ним много лет в одной партии – СДПУ(о).При этом Шуфрич с улыбкой заметил, что в украинской власти хватает агентов КГБ СССР и ФСБ РФ. Шуфрич: По просьбе Турчинова ночью я вылетел в Крым к Константинову и Аксенову. Вернувшись, говорю Валентинычу: "Договорились, все закончится". Утром у меня шок! Махницкий выписал ордер на их арест. Читайте полную версию интервью Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки шуфрич этом депутат что кгб Теги: политика