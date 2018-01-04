Украинского журналиста Шаройко арестовали для того, чтобы он свидетельствовал против Сущенко

Российский адвокат Марк Фейгин не исключает, что украинского журналиста Павла Шаройко задержали и арестовали в Минске с целью вынудить его давать показания против еще одного украинского журналиста Романа Сущенко, который находится под стражей в Москве и обвиняется в шпионаже.

"Думаю, когда-нибудь и его (П.Шаройко - ИФ) обменяют. Все-таки Киеву вести переговоры с Минском проще, чем с Москвой. Но я не исключаю, что Шаройко взяли умышленно для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион, давай теперь показания против Сущенко. Сказал "А" - говори "Б", - сказал М.Фейгин в интервью изданию "Факты и комментарии", опубликованном 3 января.

Адвокат выразил мнение, что ФСБ России нужно, чтобы Р.Сущенко "после обработки признался на камеру, что он тоже не журналист, а кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины. Как Шаройко".

О задержании Р.Сущенко "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса РФ), свою вину он отрицает. Мосгорсуд продлил срок его ареста до 13 января 2018 года.

17 ноября 2017 года стало известно о задержании собкора UA:Украинское радио П.Шаройко в Минске. Его задержали 25 октября. П.Шаройко обвиняют в шпионаже, он находится в следственном изоляторе КГБ под следствием.

По данным официального представителя КГБ Беларуси, П.Шаройко признал, что является кадровым сотрудником кадрового аппарата украинской военной разведки, работающим под прикрытием.