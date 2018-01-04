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Украинского журналиста Шаройко арестовали для того, чтобы он свидетельствовал против Сущенко
04.01.2018 10:35

Украинского журналиста Шаройко арестовали для того, чтобы он свидетельствовал против Сущенко

Украинского журналиста Шаройко арестовали для того, чтобы он свидетельствовал против Сущенко

Российский адвокат Марк Фейгин не исключает, что украинского журналиста Павла Шаройко задержали и арестовали в Минске с целью вынудить его давать показания против еще одного украинского журналиста Романа Сущенко, который находится под стражей в Москве и обвиняется в шпионаже.

"Думаю, когда-нибудь и его (П.Шаройко - ИФ) обменяют. Все-таки Киеву вести переговоры с Минском проще, чем с Москвой. Но я не исключаю, что Шаройко взяли умышленно для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион, давай теперь показания против Сущенко. Сказал "А" - говори "Б", - сказал М.Фейгин в интервью изданию "Факты и комментарии", опубликованном 3 января.

Адвокат выразил мнение, что ФСБ России нужно, чтобы Р.Сущенко "после обработки признался на камеру, что он тоже не журналист, а кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины. Как Шаройко".

О задержании Р.Сущенко "при проведении шпионской акции" в Москве стало известно 3 октября 2016 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса РФ), свою вину он отрицает. Мосгорсуд продлил срок его ареста до 13 января 2018 года.

17 ноября 2017 года стало известно о задержании собкора UA:Украинское радио П.Шаройко в Минске. Его задержали 25 октября. П.Шаройко обвиняют в шпионаже, он находится в следственном изоляторе КГБ под следствием.

По данным официального представителя КГБ Беларуси, П.Шаройко признал, что является кадровым сотрудником кадрового аппарата украинской военной разведки, работающим под прикрытием.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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