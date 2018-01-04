В четверг, 4 января, адвокат убитой Ирины Ноздровской Виталий Мацелюх вместе со своими коллегами принял решение начать собственное расследование причин смерти юриста, передает Deutsche Welle .

Однако, он не поспешил подтверждать информацию о том, что убийцей является человек, близкий к кругу Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил сестру Ирины.

Мацелюх вместе со своими коллегами начали собственное расследование, к которому планируют подключить частных детективов. Юрист утверждает, что по предварительным выводам к преступлению родственники Россошанского не причастны.

"Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана, иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, дочь юристки Ирины Ноздровской Анастасия рассказала, что попала в больницу с сотрясением мозга после того, как ее избили друзья виновника ДТП Дмитрия Россошанского, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира