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Меняй школу: в Черновцах учительница била и кричала на детей
17.12.2019 19:59
В Черновцах учительница била и кричала на детей, предлагая поменять школу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
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