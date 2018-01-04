Окружной админсуд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии Движение новых сил Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.

Такое решение огласила судья Татьяна Скочок в среду, 3 января, пишет издание Корреспондент.

удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью», – заявила судья.

В свою очередь, представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Отметим, Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность Госмиграционной службы Украины относительно рассмотрения жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании политика беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Ранее Апелляционный суд Киева перенес на 11 января 2018 года рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте Саакашвили.

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