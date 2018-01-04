На российской авиабазе Хмеймим в Сирии (провинция Латакия) в результате минометной атаки 31 декабря были уничтожены семь самолетов и убиты двое летчиков.

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на неназванные военно-дипломатические источники.

Боевики обстреляли базу и действительно уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортник Ан-72. Огнем был также подорван склад боеприпасов.

Кроме того, военные официально подтвердили гибель двух летчиков, пилотировавших в тот день российский вертолет Ми-24. При этом, по версии Минобороны РФ, никакого огневого воздействия на вертолет не оказывалось — подвела сама техника.

Также в результате минометной атаки на авиабазу Хмеймим пострадали более десяти военнослужащих. Но идет ли речь о россиянах — не уточняется.

Отмечается, что случай в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии.

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