В четверг, 4 января, в Киеве на пересечении Лесного проспекта и улицы Милютенко общественный автобус сбил женщину.

Об этом пишет общество dtp.kiev.ua в Facebook, информирует svodka.net.

“Маршрутный автобус №63 наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована в срочном порядке”, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия ожидают патрульную полицию и следственно-оперативную группу.

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