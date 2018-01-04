|ДТП: в Киеве автобус сбил женщину на пешеходном переходе
|04.01.2018 10:42
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В четверг, 4 января, в Киеве на пересечении Лесного проспекта и улицы Милютенко общественный автобус сбил женщину.
Об этом пишет общество dtp.kiev.ua в Facebook, информирует svodka.net.
“Маршрутный автобус №63 наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована в срочном порядке”, – говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия ожидают патрульную полицию и следственно-оперативную группу.
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