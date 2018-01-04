Погода, Новости, загрузка...
ДТП: в Киеве автобус сбил женщину на пешеходном переходе
04.01.2018 10:42
ДТП: в Киеве автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В четверг, 4 января, в Киеве на пересечении Лесного проспекта и улицы Милютенко общественный автобус сбил женщину.

Об этом пишет общество dtp.kiev.ua в Facebook, информирует svodka.net.

“Маршрутный автобус №63 наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована в срочном порядке”, – говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия ожидают патрульную полицию и следственно-оперативную группу.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить