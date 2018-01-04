Обувная фабрика загорелась утром 4 января, по информации
"Интерфакса", никто из находившихся на производстве не выжил.
Ликвидацию пожара в пригороде Новосибирска осложняет сильный холод
Фото: 54.mchs.gov.ru "Горят материалы, предназначенные для
производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный,
токсичный дым", – сказано в сообщении.Из-за сильной задымленности и
мороза (температура в Новосибирске 4 января – около -35°С) тушение
пожара осложняется, рассказали в МЧС.По данным агентства
"Интерфакс", в здании в момент возгорания находилось 10 рабочих из
Китая, все они погибли.Предварительные версии пожара – короткое
замыкание и неисправность системы электропитания и проводки, а
также незнание рабочими правил техники безопасности, сказал
источник агентства.
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