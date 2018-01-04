Обувная фабрика загорелась утром 4 января, по информации "Интерфакса", никто из находившихся на производстве не выжил. Ликвидацию пожара в пригороде Новосибирска осложняет сильный холод Фото: 54.mchs.gov.ru "Горят материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, выделяется сильный, токсичный дым", – сказано в сообщении.Из-за сильной задымленности и мороза (температура в Новосибирске 4 января – около -35°С) тушение пожара осложняется, рассказали в МЧС.По данным агентства "Интерфакс", в здании в момент возгорания находилось 10 рабочих из Китая, все они погибли.Предварительные версии пожара – короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки, а также незнание рабочими правил техники безопасности, сказал источник агентства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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