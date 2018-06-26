Судебное заседание по избранию меры пресечения 20-летнему организатору нападения на лагерь ромов во Львове состоится сегодня. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Ходатайство будет рассматривать Пустомытовский райсуд Львовской области. Меру пресечения организатору будут избирать после того, как выберут другим шести подозреваемым. Это судебное заседание будет открытым.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении организатору нападения на ромский лагерь во Львове. Двум несовершеннолетним подозреваемым суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня, 26 июня, запланировано судебное заседание, в ходе которого суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

Как сообщал , набег и лагерь цыган произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.

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