Юбилей грузинского патриарха пройдет без торжеств

Торжественные мероприятия в связи с юбилеем грузинского католикоса-патриарха Илии II, отмечающего в четверг 85-летние, не запланированы, сообщает патриархия Грузии.

В патриархии не будет и традиционного всеобщего приема, во время которого прихожане, духовные лица и представители общественности поздравляют предстоятеля грузинской церкви с юбилеем.

Причины отказа от торжеств не объясняются.

Между тем премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Илию II. "Хочу поздравить святейшего и блаженнейшего, католикоса-патриарха всея Грузии Илию II с 85-летним юбилеем со дня рождения. С большой любовью и уважением хочу склонить голову перед его неоценимой деятельностью, которую он ведет на протяжении 40 лет во благо нашей страны и народа", - говорится в поздравлении премьера.

Илия II (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года во Владикавказе.

В 1952 году он окончил владикавказскую среднюю школу №22 и поступил в Московскую духовную семинарию.

16 апреля 1957 года, будучи студентом второго курса духовной академии, с благословения тогдашнего католикоса-патриарха всея Грузии Мелхиседека III принял в тбилисской церкви Александра Невского монашеский постриг. В 1960 году окончил Московскую духовную академию, получив диплом первой степени.

26 августа 1963 года, католикосом-патриархом Грузии Ефремом II был рукоположен в епископы Батум-Шемокмедской епархии и назначен патриаршим викарием.

В 1967 году епископ Илия II был переведён в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведен в митрополиты.

9 ноября 1977 года после кончины католикоса-патриарха Грузии Давида V по распоряжению Святого синода был назначен патриаршим местоблюстителем, а 23 декабря 1977 года был избран новым предстоятелем грузинской церкви. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года в кафедральном соборе Светицховели.

По информации патриархии, за время пребывания Илии II на патриаршем престоле количество епархий в Грузии было увеличено с 15 до 46. В стране, включая патриарха, 47 епископов. Увеличилось число монастырей, храмов и духовных лиц. На сегодняшний день в Грузии около 2 тысяч действующих церквей и монастырей, до 3 тысяч духовных лиц и монахов.