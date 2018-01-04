Все эти редкие фотографии объединяет один и тот же сюжет — солдаты попадают в плен.

И в каждом снимке целый коктейль чувств: отчаяние одних и веселье других, трусость и героизм, храбрость и смирение перед судьбой.

По сути, каждое фото — репортаж с места событий, который позволяет через десятилетия увидеть людей из той эпохи.

При взятии в плен противники, как правило, проявляют интерес друг к другу.

Взятие в плен советского солдата. СССР, 1942 год

Красноармейцы берут в плен немецких солдат

Немецкие военнопленные во время Великой Отечественной войны

Допрос немецкого военнопленного

Допрос советских военнопленных

Вывоз населения и военнопленных на принудительные работы в Германию

Советские пленные перед расстрелом в 1941 году

Допрос задержанного советского разведчика в маскировочном костюме

После освобождения из немецкого плена

Оказание первой помощи пострадавшему лётчику

Немецкие солдаты оказывают помощь солдату Красной армии

Пленные немецкие офицеры

Колона немецких военнопленных

Пленные румыны во время Сталинградской битвы

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